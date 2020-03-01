Ankaragücü Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ankara Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, puanını 48'e yükseltti. Üst üste ikinci kez kaybeden Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
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20. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top auta gitti.
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24. dakikada Goiano'nun sağ kanattan ortasında, Fernando'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
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40. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu Lobjanidze'nin şutunda kaleci Samassa, topu ayağıyla çıkardı.
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