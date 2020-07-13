Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e tepki

Galatasaray Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı; bu karşılaşmalarda , 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.