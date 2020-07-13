Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e tepki
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından gerginlik yaşandı.
Galatasaray Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı; bu karşılaşmalarda , 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü, aldığı galibiyetle son 2 haftaya biraz daha umutlu girdi. Zorlu rakibini 1-0 yenerek İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 29'a yükseltti
Ankaragücü’nün Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.
Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı.