Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Koronavirüs tedbiri nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 2-1 kazanan Ankaragücü, 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Bu galibiyet sonrası MKE Ankaragücü puanını 23'e çıkarırken; Ünal Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.
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15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.
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17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0
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23. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-0
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