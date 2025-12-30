Ankara'dan kritik kulis sızdı! Bu rakamın altında maaş kalmayacak
Emekli, memur, kamu işçileri yeni bir torba kanunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sosyal güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında yaptığı açıklamada Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgilerini paylaştı.
Basında ve sosyal medyada "Genel Sağlık Sigortası affı yapılıyor, devlet 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçiyor" haberleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten Karakaş, ortada gerçek anlamda bir af olmadığını vurguladı.
GSS BORÇLARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Karakaş, "1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor" diyerek bu yaşanan durumun af değil zaman aşımı olduğunu belirtti.
28 BİN LİRADAN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK
Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere değinen Karakaş, "Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor" dedi.
MEMURA EK DOĞUM İZNİ
Karakaş ayırca memurlarla ilgili olarak doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını öngören bir kanun teklifi bulunduğunu belirtti.