Ankara'dan kritik kulis sızdı! Bu rakamın altında maaş kalmayacak

28 BİN LİRADAN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK

Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere değinen Karakaş, "Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor" dedi.