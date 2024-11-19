Ankara'dan asgari ücret kulisi! Yüzde 5 de Erdoğan ekler dedi duyurdu
Asgari ücret için gün sayılmaya başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına artık çok az kaldı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde olan asgari ücret için tahminler yapılmaya devam ediliyor. 2024 yılında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı konuşuluyor. Ekonomist Murat Sağlam Ankara'da edindiği bilgileri aktardı.
2025 yılına sayılı gün kaldı. 7'den 70'e herkesin beklediği yeni yıl zamlarla beraber gelecek. Memur, emekli, asgari ücretli ocak ayında alacakları zammı merak ediyorken asgari ücret için tahminler kızışmaya başladı. Hükümetten, işverenden ve işçi kanadından asgari ücret ile ilgili açıklamalar yapılıyorken vatandaşın beklentisi 2025 yılında rahat bir bütçeye sahip olmak.
Yüzde 25'ten başlayan yüzde 50'ye kadar çıkarken hükümetten 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamaları da gelmişti. Dünya bankalarından, ekonomistlere kadar binlerce tahminin arasından ise asgari ücret için yüzde 30-35 oranı sıyrılmaya başladı.
HaberGlobal'in haberine göre, Ekonomist Murat Sağlam, asgari ücret için Ankara'da konuşulanları aktardı. Sağlam, asgari ücretin 23 bin lira olacağını belirtti ve şu cümleleri vurguladı:
"Ankara'dan aldığım izlenimlerime göre, Sayın Cevdet Akçay gelecek enflasyon beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi. 'Asgari ücretin etkisi de eskisi kadar olmayabilir enflasyon üzerinde' dedi.