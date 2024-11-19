Ankara'dan asgari ücret kulisi! Yüzde 5 de Erdoğan ekler dedi duyurdu

2025 yılına sayılı gün kaldı. 7'den 70'e herkesin beklediği yeni yıl zamlarla beraber gelecek. Memur, emekli, asgari ücretli ocak ayında alacakları zammı merak ediyorken asgari ücret için tahminler kızışmaya başladı. Hükümetten, işverenden ve işçi kanadından asgari ücret ile ilgili açıklamalar yapılıyorken vatandaşın beklentisi 2025 yılında rahat bir bütçeye sahip olmak.