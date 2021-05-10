Ankara'daki vahşet! 8 aylık doktor eşini katleden kocanın kan donduran ifadesi
ANKARA'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Erdoğan ifadesinde, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dedi.
Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, ilk evliliğinden olan oğlu A.A. evde bulunduğu sırada 5 yerinden bıçakladı. Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı.
A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mehmet Erdoğan'ın olay sırasında darbetmesi nedeniyle hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı.