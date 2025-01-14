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Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

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Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

Çubuk-Ankara kara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

Kazada 31 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

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Ankara'da zincirleme trafik kazası! 31 yaralı

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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