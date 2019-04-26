Ankara'da zam gelecek diye bekletilen soğanlar depoda çürüdü

Çok insan zarar etti

Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti: "Mahsul de düşük geldi. 8-9 ton alacakları tarladan 4 ton civarı ya aldılar ya almadılar. Soğan iyi de para ediyor, neden satmasınlar, elde kalanları ayıklayıp hastalıklı olanları ve çürükleri atmışlar. 9 senedir bu işten para kazanmadılar. Bu sene soğan para etti ama hastalıktan dolayı onu da satamadılar, çok insan zarar etti."