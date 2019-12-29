Ankara'da yürek yakan kadın cinayeti
ANKARA’da bir şahıs, uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Acı haberi duyarak olay yerine gelen çiftin 2 kızı sinir krizi geçirdi.
ANKARA’nın Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Ö., evi terk etti.
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Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulununca yetkili mercilere başvuran Deniz Ö., uzaklaştırma kararı aldırdı.
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Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Ö.’yü başından vurup, ardından intihar etti.
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Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken; olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Ö. ve Dursun Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
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