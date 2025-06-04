Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın çıktı! Bir kümeste 140 binden fazla tavuk...
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. 1 kişi dumandan etkilenirken binlerce tavuk telef oldu.Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceğini bildirdi.
İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde bulunan yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Binlerce tavuğun telef olduğu yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı öğrenildi.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakır, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili şimdilik net bir şey söyleyemeyiz, ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamalar yapılacaktır." dedi.
Bakır, "Şu anda telef olan tavuk sayısını bilemiyoruz. Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor, ne kadarının telef olduğu soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak incelemede belli olacak." diye konuştu.