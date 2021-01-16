Ankara'da silah sesleri: Pompalı tüfekle sokağa çıkan şahıs etrafa ateş açtı
ANKARA'da caddede elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan kişi, çevrede paniğe neden oldu. Polisin ikna çalışması sonrası teslim olan şahıs, gözaltına alındı.
Çubuk ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, Atatürk Caddesi'nde rastgele havaya ateş açmaya başladı.
Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı.
Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı.
. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti. Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu.