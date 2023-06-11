Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü
Anadolu Ajansı
|
Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Birçok semtte sürücüler çok zor dakikalar yaşadı. Bir anda bastıran yağmurda ortaya çıkan görüntüler şoke etti.
Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
115
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
215
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
315
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
415