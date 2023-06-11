BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46

Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Birçok semtte sürücüler çok zor dakikalar yaşadı. Bir anda bastıran yağmurda ortaya çıkan görüntüler şoke etti.

Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

 Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

115
Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

215
Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

315
Ankara'da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü araçlar sulara gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

415