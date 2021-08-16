Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı
Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın annesi Güldeste Kaplan oğlunu gözyaşları içinde uğurladı. Anne Kaplan, şehit oğluna seslenmesi yürek burktu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit oldu.
Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesi, bugün memleketi Ankara'ya getirildi.
Şehit için bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.