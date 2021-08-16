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Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın annesi Güldeste Kaplan oğlunu gözyaşları içinde uğurladı. Anne Kaplan, şehit oğluna seslenmesi yürek burktu.

Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit oldu. 

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Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesi, bugün memleketi Ankara'ya getirildi.

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Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

 Şehit için bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. 

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Ankara'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek dağladı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.

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