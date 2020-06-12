Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti
ANKARA'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Araçlar sular altında kalırken; ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde Burhan Kula, apartmanı su bastığı için evde mahsur kalan eşi ve çocuklarını balkon demirini keserek kurtardı.
ANKARA'nın tüm ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.
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Yaklaşık 2 saat devam eden yağış nedeniyle göle dönen kara yolunda araçlar sular altında kaldı.
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Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.
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Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula ile çocukları Zeynep (2) ve Elif (11) apartmandaki su birikintisi nedeniyle kapıyı açamadığı için evde mahsur kaldı.
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