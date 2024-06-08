Ankara'da sağanak nedeniyle çok sayıda araç suda kaldı

Muharrem Gezer ise eşi ve çocuğuyla yolda kaldıklarını ve otomobillerinin bozulduğunu belirterek, "Perişan olduk, bir anda aracın içi su doldu. Araba bozuldu, kilitlendi. Arkam ve önümde de arabalar vardı. Hareket edemedik, çaresiz kaldık. Çocuktan dolayı çok endişelendik." ifadelerini kullandı.