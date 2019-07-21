Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranda elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı - Sayfa 1

Yangın, saat 05.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre elektrik panosundan kaynaklı restoranın mutfağında çıkan yangın, kısa sürede bütün dükkanı sardı.

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Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı - Sayfa 2

Dumanları ve ufak çaplı patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanın içerisine dolan yoğun dumanı pervane yardımıyla dışarıya tahliye ederken yangını kısa sürede söndürdü. 

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Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı - Sayfa 3

Olay yerine gelen dükkan sahibi Öznur Özkartal, restoranının yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. 

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Ankara'da restoranda çıkan yangında dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı - Sayfa 4

 Yakınlarının teselli ettiği talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yangının asıl çıkış sebebini araştırıyor. 

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