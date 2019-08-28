Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar

ANKARA’nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana gelen olayda; Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu.