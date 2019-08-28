Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar
İhlas Haber Ajansı
ANKARA’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.
ANKARA’nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana gelen olayda; Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu.
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Vücuduna 5 kurşun isabet eden Şimşek ağır yaralanırken, saldırıda fırına da 23 kurşun isabet etti.
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Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köksal Şimşek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Kanlı saldırı önceden planlanmış
Öte yandan, saldırının önceden planlandığı ve keşif yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
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