Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar

ANKARA’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.

Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar - Sayfa 1

ANKARA’nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana gelen olayda; Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

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Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar - Sayfa 2

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Şimşek ağır yaralanırken, saldırıda fırına da 23 kurşun isabet etti.

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Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar - Sayfa 3

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köksal Şimşek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Ankara'da pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar - Sayfa 4

Kanlı saldırı önceden planlanmış

Öte yandan, saldırının önceden planlandığı ve keşif yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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