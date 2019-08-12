Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı
Demirören Haber Ajansı
ANKARA'da pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
ANKARA çevreyolu Bağlum Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada; Mehmet Y. yönetimindeki 37 SK 695 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
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Minibüs, daha sonra savrularak takla attı.
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Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
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Haber verilmesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edilirken, yola savrulan ve acı içinde kıvranan yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
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