Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı

ANKARA'da pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

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ANKARA çevreyolu Bağlum Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada; Mehmet Y. yönetimindeki 37 SK 695 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı - Sayfa 2

Minibüs, daha sonra savrularak takla attı.

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Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı - Sayfa 3

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

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Ankara'da piknik yolunda kaza 16 yaralı - Sayfa 4

Haber verilmesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edilirken, yola savrulan ve acı içinde kıvranan yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

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