Ankara'da otomobilin çarparak öldürdüğü doktor askeri törenle uğurlandı! Gülhane'de doğmuş...

Ankara'da otomobilin çarptığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti. Daha önce askeri hekim olarak görev yapan Tabip Binbaşı Peker'in cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Gülhane Camisi'ne getirildi.