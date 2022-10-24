Ankara'da otomobilin çarparak öldürdüğü doktor askeri törenle uğurlandı! Gülhane'de doğmuş...
ANKARA'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'in (36) cenazesi, toprağa verildi. Cenaze törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.
Ankara'da otomobilin çarptığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti. Daha önce askeri hekim olarak görev yapan Tabip Binbaşı Peker'in cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Gülhane Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Peker'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülen Dr. Subutay Peker'in cenazesi, burada toprağa verildi.
Cenaze törenine, Peker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, çok sayıda emekli general ve mesai arkadaşları katıldı.
"Gülhane'de doğdu, ne yazık ki bugün Gülhane'den uğurluyoruz"
Cenaze töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Peker'in Gülhane Hastanesi'nde dünyaya geldiğini belirtti. Peker'in vefatından dolayı hüzünlü olduklarını vurgulayan Gerek, sözlerine şöyle devam etti: