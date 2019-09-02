Ankara'da Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere uyuşturucu maddelerin eritilerek emdirildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 2 İranlı yakalandı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANKARA'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik köpeği 'İvan' tarafından bulunan uyuşturucu yüklü kaftanların Avustralya ve İngiltere'ye gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, kentteki kargo şubesi üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği tespit edildi.
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Bunun üzerine polis ekipleri, narkotik köpeği 'İvan' ile kargo merkezinde arama yaptı.
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Narkotik köpeği 'İvan', yapılan aramalarda Osmanlı kaftanlarına pozitif tepki verdi.
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