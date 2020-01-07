Ankara'da okullar tatil mi? Vali açıkladı sosyal medya yıkıldı
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin, kar tatiliyle ilgili kararı twitter adresinden duyurdu. Şahin, kar yağışının yağmura dönüşmesi nedeniyle eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu.
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin, kar tatiliyle ilgili kararı twitter adresinden duyurdu. Şahin, kar yağışının yağmura dönüşmesi nedeniyle eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu.
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Vali Vasip Şahin, twitter'dan gelen yorumlara kendi kişisel hesabından cevap verdi. Şahin, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığını söyleyerek eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu.
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Vali Şahin'in bu açıklamasından sonra sosyal medya yıkıldı. İşte Şahin'in tweetinin altına gelen binlerce yorumdan bazıları;
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