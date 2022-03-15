Ankara'da müteahhit ve gaziyim dedi Ayten öğretmeni 5.5 milyon çarptı

"Hayatımı mahvetti'

Adem Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Adem Dolapçı beni çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdı. Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Bu insan 76 yaşındaki annem Neksüde Uludoğan'ın üzerine senet yaptı. Annemi, beni ve kızımı dolandırdı. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Bitirdiği işlerden bahsetti."