Ankara'da milyonluk lüks arabada kabuklu ceviz sattı! Görenler gözlerine inanamadı
ANKARA'da milyonluk ceviz tezgahını görenler şaşkına döndü. Vatandaşlar lüks aracın ve cevizlerin önünde fotoğraf çekildi.
ANKARA'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı. Lüks otomobildeki ceviz tezgahını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı.
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Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı.
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Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü.
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