Ankara'da koronavirüs denetiminden böyle kaçtılar onlarca araç trafikte ters yöne girdi
Ankara'nın giriş ve çıkışlarını tutan polisler koronavirüs (Covid-19) denetimi yaptı. Tüm araçlar durdurulup içindekilerin ateşleri ölçülürken kimlik denetimi de yapıldı. 'koronavirüs' denetiminden kaçmak isteyen sürücüler araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek kaçtılar...
Başkent'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.
16
Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Koronavirüs denetiminden kaçmak isteyenler ise trafikte adeta terör estirdiler.
26
Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı.
36
Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.
46