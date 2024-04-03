Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.
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İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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