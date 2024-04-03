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Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

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Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

 Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

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Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

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Ankara'da korkunç yangın! Organize sanayi sitesi yanıyor!

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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