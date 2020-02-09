Ankara'da korkunç olay Boş arazide kesik insan başı bulundu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ANKARA Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana gelen olayda; civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye haber verdi.

114

Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu.

214

Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu.

314

Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü

414