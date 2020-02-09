Ankara'da korkunç olay Boş arazide kesik insan başı bulundu
ANKARA'da boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ANKARA Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana gelen olayda; civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye haber verdi.
114
Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu.
214
Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu.
314
Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü
414