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Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

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Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazaya karışan iki araç alev aldı. Olayda 5'i ağır toplam 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

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Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

 Edinilen bilgiye göre çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan 35 TMY 74 plakalı araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü. 

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Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Ankara’da korkunç kaza! Patlama meydana geldi: İki araç alev topuna döndü! Yaralılar var...

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı.

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