Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
ANKARA'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANKARA-Ayaş kara yolunda meydana gelen kazada; Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
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Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken; annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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