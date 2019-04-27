Ankara'da korku dolu anlar!

Ankara'da korku dolu anlar!

ANKARA'da oturduğu binanın 5. katında bulunan evinin penceresine oturan kadın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'da korku dolu anlar! - Sayfa 1

ANKARA'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alkolün etkisiyle, 5'nci katta bulunan evinin camına çıkan kadın çevredekileri korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Ankara'da korku dolu anlar! - Sayfa 2

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alkollü kadının düşme ihtimaline karşılık önlem aldı. Camın kenarına oturan alkollü kadın göz yaşlarına hakim olamadı.

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Ankara'da korku dolu anlar! - Sayfa 3

Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle olayı seyretmesi ise kameralara yansıdı.

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Ankara'da korku dolu anlar! - Sayfa 4

Emniyet güçlerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılan kadın, ilk muayenesi yapılmak üzere ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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