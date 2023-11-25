Ankara'da komşuların gürültü kavgası! Baba ile 15 yaşındaki oğlu tüfekle vurularak öldürüldü
ANKARA'da dün 72 yaşındaki adamın üst kat komşusu aileden 5 kişiyi gürültü yaptıkları için katletmesinin ardından bir komşu kavgasında daha kan aktı. Keçiören'de asansör tamiri ve gürültü konusunda tartışan komşulardan baba ile 15 yaşındaki oğlu tüfekle vurularak öldürüldü, anne ağır yaralandı.
Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde bir binadaki komşular arasında silahlı kavga çıktı. Ankara'da aynı aileden biri çocuk 2 kişi, gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Anne ağır yaralanırken, apartman yöneticisi de aynı kişi tarafından vuruldu.
Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan apartman yöneticisi Sema Taşkıran isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Hüseyin A. arasında, asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmaya daha sonra aynı apartmanda yaşayan Uğur Şahan, 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan ve ve eşi Sevda Şahan da dahil oldu.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Hüseyin A., evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.