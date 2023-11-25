Ankara'da komşuların gürültü kavgası! Baba ile 15 yaşındaki oğlu tüfekle vurularak öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan apartman yöneticisi Sema Taşkıran isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Hüseyin A. arasında, asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı.