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Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi

1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

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Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

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Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara'da komşu kavgası çok feci bitti! 3 kişi yaşamını yitirdi
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