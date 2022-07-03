 Ankara’da koca dehşeti! Kayınpederini öldürdü eşini ağır yaraladı

Ankara'daki koca dehşeti dün saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2’inci katında bulunan dairede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.