Ankara'da katliam! 6 ay önce boşandı, eski eşi evlenince hem onu hem eşini hem kızını vurdu

Başkentteki kan donduran olay, akşam saat 23.00 sularında Mamak ilçesinde meydana geldi. Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Yüksel ile sevgilisi Mustafa D.'yi ve kendi kızı olan İkra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini başından vurdu.