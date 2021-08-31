Ankara'da katliam! 6 ay önce boşandı, eski eşi evlenince hem onu hem eşini hem kızını vurdu
ANKARA'da Salih Ö. (38), önceki gece boşandığı eşi Ebru Yüksel (33), ile erkek arkadaşı Mustafa D.'yi ve kızı İsra Ö.'yü yanındaki getirdiği tabancayla kurşunlayarak yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkıp intihar etmişti. Katliam gibi olayda Ebru Y. ve cinnet getiren Mustafa D. hayatını kaybederken, diğer iki yararlanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakınları cinayet anını anlattı...
Başkentteki kan donduran olay, akşam saat 23.00 sularında Mamak ilçesinde meydana geldi. Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Yüksel ile sevgilisi Mustafa D.'yi ve kendi kızı olan İkra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini başından vurdu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Yüksel ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yasa boğulan Ebru Yüksel'in yakınları ise yaşanan vahşeti anlarını anlattı.
Boşanalı 5-6 ay olmuş!
Cinayet kurbanı Ebru Yüksel'in dayısı olan Erkoç Karaman, Salih Ö'nün barışmak için sürekli eski eşine baskı uyguladığını belirterek şunları söyledi: "Salih Ebru'nun eşiydi. Ayrılalı 5 - 6 ay olmuştu. Eşi sürekli sevdiğini söyleyip beraber olmak istiyordu. O da kabul etmedi ayrılmak istiyordu. Olay böyle ilerledi."