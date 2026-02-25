BIST 13.807
DOLAR 43,87
EURO 51,75
ALTIN 7.311,61

Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü

|
Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü

Ankara’da gece başlayan yağış, sabaha karşı yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Çankaya, Gölbaşı ve Mamak’ın üst kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü - Resim: 1

Başkentte gece saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmura, sabah saatlerinde ise kara dönüştü.

15
Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü - Resim: 2

YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Gece boyunca devam eden yağış, özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte parklar, caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

25
Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü - Resim: 3

ÜÇ İLÇEDE KAR ETKİLİ OLDU

Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek noktalarında araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştu.

35
Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü - Resim: 4

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

45