Ankara'da kar yağışı başladı! Yüksek kesimler beyaza büründü
Ankara’da gece başlayan yağış, sabaha karşı yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Çankaya, Gölbaşı ve Mamak’ın üst kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Başkentte gece saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmura, sabah saatlerinde ise kara dönüştü.
YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI
Gece boyunca devam eden yağış, özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte parklar, caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
ÜÇ İLÇEDE KAR ETKİLİ OLDU
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek noktalarında araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştu.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.