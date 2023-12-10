BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62

Ankara'da kan donduran olay! Takside eski eşinin boğazını kesti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Ankara'da kan donduran olay! Takside eski eşinin boğazını kesti

Ankara'dan son gelen haber kan dondurdu. Çankaya ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Ankara'da kan donduran olay! Takside eski eşinin boğazını kesti

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile taksinin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

13
Ankara'da kan donduran olay! Takside eski eşinin boğazını kesti

Tartışma büyüyünce E.A. yanında bulundurduğu bıçakla M.A.’ya saldırarak boğazını kesti.

23
Ankara'da kan donduran olay! Takside eski eşinin boğazını kesti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.A. yakalandı. Polis cinayetle ilgili tahkikat başlattı.

33