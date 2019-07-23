Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi

ANKARA'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi - Sayfa 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. 

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Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi - Sayfa 2

Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu.

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Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi - Sayfa 3

TIR'da, dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı.

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Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Dondurma dolabında 20 bin paket ele geçirildi - Sayfa 4

Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 

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