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Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'dan son gelen kaza haberi feci...Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

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Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
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Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
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