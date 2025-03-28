Bayram öncesi feci kaza! Ankara'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
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Ankara'dan son gelen kaza haberi feci...Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
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Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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