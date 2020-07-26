Ankara'da horozların şaşırtan sevdası! Biri Maradona öbürü Taffarel

"Topu artık kendisine düşman mı biliyor.."

Demir sözlerine "Çektiğim videoları sosyal medyada paylaştım ve dikkat çekti, ilgi odağı oldu. Kendisi 1 yaşında ve yumurtası Denizli ilimizden geldi. Boynu kel dediğimiz Denizli horozu, insanlara biraz saldıran bir cinstir. Topu artık kendisine düşman mı biliyor ya da oyuncak olarak mı görüyor bilmiyoruz ama topla oynamayı çok seviyor" diyerek devam etti.