Ankara'da horozların şaşırtan sevdası! Biri Maradona öbürü Taffarel
ANKARA'da horozların futbol aşkı dikkat çekti. Horozların sahibi Mehmet Demir, göğsü ile iyi top kurtardığı için birinin ismini Taffarel koydu öbürünün ise iyi top sürmesi ismini Maradona yaptı. Hatta Maradona'ya teklif bile geldi... İşte iç ısıtan haberin detayları.
Gölbaşı ilçesinde, futbol tutkusu bulunan Maradona, Taffarel ile Şampiyon isimli horozlar, kendilerine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor. Gölbaşı ilçesinde bulunan bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Mehmet Demir'in bahçede vakit geçirmek için satın aldığı futbol topu ile horozların sevdası ortaya çıktı.
Şut çeken horozları görünce şaşırıp kaldı
Ailesi ve akrabaları ile birlikte bahçeye gelen Demir, top oynadıkları sırada horozların topa koşturduğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Demir, atılan topa şut çeken ve karşılık veren horozları görünce şaşkınlık yaşadı.
Mehmet Demir durumla ilgili, "Ailecek bahçemizde oturuyorduk 'Yakan top oynayalım' dedik. Top horozlara kaçtı. Top Maradona’ya gelince değişik hareketler yapmaya başladı. Daha sonra ben topu üzerine attım ve topa havada vurdu. Sonra buraya her geldiğimizde Maradona ile top oynadık. Diğer horozların da dikkatini çekti. Onlar da oynamaya başladı." dedi.
"Topu artık kendisine düşman mı biliyor.."
Demir sözlerine "Çektiğim videoları sosyal medyada paylaştım ve dikkat çekti, ilgi odağı oldu. Kendisi 1 yaşında ve yumurtası Denizli ilimizden geldi. Boynu kel dediğimiz Denizli horozu, insanlara biraz saldıran bir cinstir. Topu artık kendisine düşman mı biliyor ya da oyuncak olarak mı görüyor bilmiyoruz ama topla oynamayı çok seviyor" diyerek devam etti.