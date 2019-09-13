Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi ölü bulundu

Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan inşaat işçisi ve 4 çocuk babası Satılmış Köymen’in dairesinden gelen kötü koku nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.