Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi ölü bulundu
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir binanın girişindeki daireden gelen ağır kokular üzerine polis, daireye girdiğinde bir erkek cesedi buldu. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası şahsın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ANKARA'da yalnız yaşayan 4 çocuk babası inşaat işçisi Satılmış Köymen (54), komşuların bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde ölü bulundu. Köymen’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keçiören ilçesine bağlı Kalaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan inşaat işçisi ve 4 çocuk babası Satılmış Köymen’in dairesinden gelen kötü koku nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, zemin kattaki evin penceresini kırarak içeri girdi.
Ekipler, Köymen’in yerde hareketsiz şekilde yattığını ve şiştiğini gördü. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ise Köymen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.