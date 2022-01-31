Ankara'da eski hastane binası önünde ölü bulunmuştu! Şevval'in ailesinden şoke eden iddia
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, 3 aylık evli Şevval Abanoz'un evinin yakınındaki eski bir hastane binasının önünde cansız bedeni bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü ailesini yıktı. Ailenin iddiaları korkunç...
Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 28 Ocak cuma gecesi evinin yakınındaki eski bir hastane binasının önünde ölü bulunan 2,5 aylık evli Şevval Abanoz'un (21) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Samet Abanoz ise emniyetteki ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. 21 yaşındaki genç kadın Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Kırıkkale'deki evlerinde taziyeleri kabul etti.
Acılı anne Gamze Kutlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölmeden önce kocasından şiddet gördüğünü iddia ederek, "Çocuğumun evine gittik. Üst komşusundan bir tanesi aşağı indi. Komşusu, 'Onlar çok şiddetli kavga ettiler' dedi. Oğlan kapıları duvarları yumrukladı. Kızınızı kolundan tuttu sokağa attı. Arkasından da koşarak gitti' dedi. Benim kızımı nereye götürdü. Ben bunların cevabını arıyorum. Oradan çıktım ben kaynanasına gittim acaba oradalar mı diye. Çünkü benim kızım diyordu ki 'Anne Polatlı’da saat 8'den sonra hayat duruyor ben korkarım bu saatte sokağa çıkmam' diyordu. 2,5 aylık evliydi, benim çocuğum oraları daha bilmiyordu" dedi.
"Ben çok endişeliyim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen acılı anne Kutlu, şunları kaydetti:
"Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Adalet Bakanıma sesleniyorum. Çocuğumun kanını yerde koyma. Yeter bu analar yanmasın, bu evlatlar ölmesin.
İnsan hakları, kadın hakları, hepinize sesleniyorum. Şevval’e sahip çıkın. Bundan sonra başka Şevvaller ölmesin. Kadına şiddete ‘hayır’ diyorum. Ben çocuğumu gül gibi yetiştirdim. O bir melekti. Kimse benim çocuğumun saçının teline kıyamazdı. Ay parçasıydı benim yavrum. Ama kıydılar benim çocuğuma. Şaibeli olaylar var saatler tutmuyor. Telefonlarını kapattılar sırra kadem bastılar. Ben çok endişeliyim. Benim içim rahat etmiyor. Adalet istiyorum kızım için adalet."