Ankara'da eski hastane binası önünde ölü bulunmuştu! Şevval'in ailesinden şoke eden iddia

Acılı anne Gamze Kutlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölmeden önce kocasından şiddet gördüğünü iddia ederek, "Çocuğumun evine gittik. Üst komşusundan bir tanesi aşağı indi. Komşusu, 'Onlar çok şiddetli kavga ettiler' dedi. Oğlan kapıları duvarları yumrukladı. Kızınızı kolundan tuttu sokağa attı. Arkasından da koşarak gitti' dedi. Benim kızımı nereye götürdü. Ben bunların cevabını arıyorum. Oradan çıktım ben kaynanasına gittim acaba oradalar mı diye. Çünkü benim kızım diyordu ki 'Anne Polatlı’da saat 8'den sonra hayat duruyor ben korkarım bu saatte sokağa çıkmam' diyordu. 2,5 aylık evliydi, benim çocuğum oraları daha bilmiyordu" dedi.