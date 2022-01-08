Ankara'da eşini 15 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra bakın ne demiş! Meğer babası kızıyla...
ANKARA’nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının yakınları ve komşuları, kan donduran o anları anlattı.
Olay, dün Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı.
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Komşusunun eşine iftirada bulunduğu öne sürülen Recep Koyuncu, bu neden evde eşiyle tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
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Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı.
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