Ankara'da emeklileri tuzağa düşürüp tefecilik yapan çete çökertildi
ANKARA'da paraya ihtiyacı olan emeklileri oltaya getiren çete çökertildi. Çetenin, emeklilere altın satışı yapılmış gibi çeşitli belge imzalattığı, verilen paraya yüzde 200 ile 400 lira arasında faiz uygulayarak emekli maaşlarına el koyduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok emeklinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Keçiören ilçesinde 'kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği, maaşlarına el koyulduğu belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi
İş yerinde yapılan aramalarda; farklı bankalara ait birçok POS cihazı, kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzasının bulunduğu faturalar, imitasyon olduğu belirlenen altın görünümlü takılar, kasa defterleri, emeklilere ait icra takibi evrakı, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.
Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise başvurarak, çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda, çetenin yöntemleri de deşifre edildi.
Altın satışı yapılmış gibi imza attırıyorlardı
Çetenin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için muvafakatname imzalattırarak, maaşlarının tamamına hacız koydukları belirlendi.