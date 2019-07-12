Ankara'da elektrik kablosuna basan 10 koyun telef oldu

'Son anda kaçtım'

Elektrik akımına yara almadan kurtulan Karlı, sabah erken saatlerde otlatmak için çıkardığı koyunların yere düştüğünü belirterek, "Neyin nesi olduğunu anlayamadım, kurtaramadım da. Elektrikten ben de etkilendim ama kaçtım son anda. 74 koyun vardı, 10'u telef oldu gerekli birimlere haber verdik. 13-14 bin TL zararım var. Zararımızı karşılayacaklarını söylediler" dedi.