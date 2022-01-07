Ankara'da EGO şoförü Yasef Demir, sokak köpeklerinin abisi oldu! Topladığı yemeklerle 150 köpeğe bakıyor

Önceki gün sosyal medyaya yüklediği ve köpekle boks maçı yapıyormuş görüntü veren videonun olumlu tepkiler aldığını belirten Demir, "Çok güzel tepkiler aldım. Biz o gün personel servisine çıkacaktık. Köpeğimiz üstümüze atlayıp duruyordu, zaten alışkanlığı var. Biz de bir video çekelim dedik, tepkiler de güzel geldi" ifadelerini kaydetti.