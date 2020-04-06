Ankara'da deniz bile yok bu nasıl olur! Martılar kenti istila etti
Başkent Ankara, bugünlerde ilginç anlara tanıklık ediyor. En yakın sahil kente 270 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.
Türkiye'nin başkenti ve bozkırın kenti Ankara, Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martıları misafir ediyor. Başkentliler bu duruma oldukça şaşırdılar.
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Türkiye'de bozkırın ortasında bulunan Ankara'yı bugünlerde martı çığlıkları esir aldı. Şehre gelen martılar Ankara da bulunan balıkçılara dadandılar.
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İşte Başkent'teki eşsiz martı görüntüleri:
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