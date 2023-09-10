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Ankara'da dehşet! Karısını ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ankara'da dehşet! Karısını ve baldızını öldüren kişi intihar etti

ANKARA'dan son gelen haber korkunç! Kahramankazan ilçesinde, karısını ve baldızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Ankara'da dehşet! Karısını ve baldızını öldüren kişi intihar etti

 Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel (43), otomobiliyle geldiği Ankara Bulvarı'nda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Yüksel (40) ve eşinin kız kardeşi Çiğdem Demir (37) ile karşılaştı.

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Ankara'da dehşet! Karısını ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Otomobilinden inen Hüseyin Yüksel ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Yüksel, 3 çocuk annesi eşi ile 2 çocuk annesi baldızını tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

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Ankara'da dehşet! Karısını ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Emine Yüksel'in, boşanma aşamasındaki eşi için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak sürenin sona erdiği öğrenildi.

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