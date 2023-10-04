Ankara'da dehşet! 25 yaşındaki Dilara annesini öldürüp intihar etti
ANKARA'DAN son gelen haber kan dondurdu. 25 yaşındaki Dilara, annesini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. Genç kızın cebinden bir de not çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 2 numaralı daireden gelen sesler üzerine apartmanda bulunan komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe A.’nın mutfakta boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak öldüğünü tespit etti.
İddialara göre, Dilara’nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, ihbar üzerine polis ekipleri gittikleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dilara A.'nın inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Dilara’nın cebinden “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” notu ile birlikte anne Ayşe A.’nın öldüğü adresin ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu bir not çıktığı bilgisine ulaşıldı.