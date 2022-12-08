Ankara'da dedektiflik skandalı! Aldatan eşlere önce takip sonra görüntülerle şantaj
ANKARA'da profesörden iş insanına çeşitli meslek gruplarından birçok kişi eşlerinin kendilerini aldattığı şüphesiyle dedektiflerin kapısını çaldı. Dedektiflik yapan baba oğul, takip ettikleri kişiler hakkında gizlice fotoğraflar çekip gizli bilgilere ulaştı. Ardından da o görüntü ve bilgilerle şantaj yapıp daha fazla para aldı.
Türkiye'de yasal bir zemini olmamasına rağmen özel dedektifler, bu sefer elde ettikleri verilerle şantaj yaptıkları iddiasıyla gündeme geldi. Dedektifler boşanma davalarında delil elde etmek, kişi takibi, kayıp şahıs bulma, eş takibi, evlilik öncesi araştırma, icra takibi için adres tespiti, borçlunun kaçırdığı mal varlıklarını bulmak konularında da vatandaşlara hizmet sağladıklarını iddia ederek piyasaya çıktı.
Başvuranlar arasında kimler yok ki
Ankara'da yaşanan dedektif vakası buna en güzel örneklerden biri oldu. Aralarında profesör, doktor, iş insanı, sağlık çalışanı ve çeşitli meslek gruplarından birçok kişi eşlerinin aldattığı şüphesiyle dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü.'nün kapısını çalarak eşlerinin takip edilmesini istedi.
Dedektif gerçek ismini sakladı
Dedektif Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. oluşturdukları internet sitesi üzerinden reklam çalışması yaparak müşteri buldu. Yardım talep eden kişiler ile önce telefonda iletişime geçen sözde dedektifler, sonraki aşamada başkasına ait olan ofis ve kafelerde yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Başlangıç fiyatı 2 bin TL
Gelen kişilere dedektiflik bürosunun müdürü olduğunu söyleyen Akın Ü. gerçek ismini gizleyerek Hakan Usta olarak kendini tanıttı. Eşlerinin aldattığını şüphelenen kişiler, dedektif ile para karşılığında anlaşırken karşılığında ise eşlerinin aldattığını gösteren fotoğraf ve bilgi talep etti. Dedektifler başlangıç fiyatı olarak 2 bin lira talep ederek sözleşme imzaladı.