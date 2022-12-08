Ankara'da dedektiflik skandalı! Aldatan eşlere önce takip sonra görüntülerle şantaj

Başlangıç fiyatı 2 bin TL

Gelen kişilere dedektiflik bürosunun müdürü olduğunu söyleyen Akın Ü. gerçek ismini gizleyerek Hakan Usta olarak kendini tanıttı. Eşlerinin aldattığını şüphelenen kişiler, dedektif ile para karşılığında anlaşırken karşılığında ise eşlerinin aldattığını gösteren fotoğraf ve bilgi talep etti. Dedektifler başlangıç fiyatı olarak 2 bin lira talep ederek sözleşme imzaladı.