Daha ağır tedbirler: Turan, kısmi kapanmanın olumlu etkilerinin görülmemesi, vakaların azalmaması durumunda daha ağır tedbirler alınmak zorunda kalınacağının altını çizerek, "Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Sağlık çalışanları açısından da hiç kolay bir süreç değil. Bir yıldır devam eden süreçte, arada yaşanan piklerle hem hastane hem de yoğun bakımlara, yoğun bir hasta akışı oluyor." dedi.