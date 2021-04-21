Ankara'da Covid-19 yoğun bakımı görüntülendi! 'Keşke nasıl çırpındıklarını gösterebilsek'
ANKARA Şehir Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakımı görüntülendi. Hastanenin Yoğun Bakım Koordinatörü ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan, 'kısmi kapanma' kısıtlamalarından 10-15 gün sonra vakaların azalmasını beklediklerini aksi halde tam kapanmanın önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Kultufan, hastalığı önemsemeyen kişilere de şöyle seslendi: Keşke onlara yoğun bakımı gösterebilsek, hastaların burada nefes alabilmek için nasıl çırpındıklarını gösterebilsek...
Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesini görüntülendi. Maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan hastalara müdahale eden sağlıkçılar, yoğun bakım ünitesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.
Her geçen gün yükseliyor: Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan,Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.
Vakalar azalacak mı?
Kovid-19'la mücadele kapsamında "kısmi kapanma" uygulamasının ilk haftasının geride kaldığına işaret eden Turan, kısıtlamaların üzerinden 10-15 gün geçmesiyle vakaların azalmaya başlamasını öngördüklerini söyledi.
Daha ağır tedbirler: Turan, kısmi kapanmanın olumlu etkilerinin görülmemesi, vakaların azalmaması durumunda daha ağır tedbirler alınmak zorunda kalınacağının altını çizerek, "Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Sağlık çalışanları açısından da hiç kolay bir süreç değil. Bir yıldır devam eden süreçte, arada yaşanan piklerle hem hastane hem de yoğun bakımlara, yoğun bir hasta akışı oluyor." dedi.