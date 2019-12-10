Ankara'da çocuk tacizcisi 69 yaşındaki adam tutuklandı
ANKARA'da oturan 69 yaşındaki İ.B. (69), O.K. (8) adlı erkek çocuğa sokakta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Tacize uğrayan O.K.'nin ise ailesine teslim edildiği ve psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
ANKARA’da 8 yaşındaki çocuğu taciz etmekten gözaltına alınan 69 yaşındaki şahıs tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B. (69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K.'ye cinsel istismarı telefon kamerasıyla kaydedildi.
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Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki jandarma ekiplerine ulaştırdı.
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Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B.'yi yakaladı.
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